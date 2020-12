Decreto Natale, Regioni irritate per metodo Governo (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Malumori per le modalità con cui si è arrivati a varare il Decreto legge della scorsa notte: il documento, che comprende rigide restrizioni per gli spostamenti sui territori durante le festività, è stato approvato dal Governo senza neppure parlarne con gli enti locali. E’ quanto emergerebbe – a quanto si apprende – dalla Conferenza delle Regioni che si è riunita oggi. Secondo la Conferenza il Decreto è stato approvato “in assenza di un preventivo confronto con le Regioni”: un metodo, afferma, che “contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell’emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso del confronto preventivo svolto solo 48 ore prima”. Un mancato confronto, dicono ancora i governatori che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Malumori per le modalità con cui si è arrivati a varare illegge della scorsa notte: il documento, che comprende rigide restrizioni per gli spostamenti sui territori durante le festività, è stato approvato dalsenza neppure parlarne con gli enti locali. E’ quanto emergerebbe – a quanto si apprende – dalla Conferenza delleche si è riunita oggi. Secondo la Conferenza ilè stato approvato “in assenza di un preventivo confronto con le”: un, afferma, che “contrasta con lo spirito di leale collaborazione, sempre perseguito nel corso dell’emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso del confronto preventivo svolto solo 48 ore prima”. Un mancato confronto, dicono ancora i governatori che ...

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - matteosalvinimi : #Salvini: In Italia ci sono milioni di genitori separati o divorziati, e di ragazzi minorenni con mamma o papà che… - Corriere : Il governo ha emanato il decreto sul periodo delle festività: ?? in tutta Italia stop agli spostamenti dal 21 dice… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Cosa possiamo fare a Natale 2020? Conte illustra il DPCM del 2 dicembre in diretta tv - picenooggi : Dpcm Natale, a cena parla Conte. Regioni: “Decreto approvato senza averci interpellato” -