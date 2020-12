Covid, Ippolito: “Chi l’ha avuto non deve vaccinarsi” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi. E quando questi dovessero scendere, si può riconsiderare una vaccinazione”. Lo ha spiegato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, intervenuto a Radio anch’io su Rai Radio 1 sul tema del vaccino contro il coronavirus che sarà disponibile nei prossimi mesi. Vaccino Spallanzani disponibile entro l’estate Il vaccino anti-Covid in sperimentazione allo Spallanzani di Roma “sarà disponibile all’inizio dell’estate, sempre che tutte le fasi vengano rispettate”, ha aggiunto Ippolito, sottolineando che non ci si deve aspettare l’arrivo di tutti i vaccini allo stesso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020)hailnonvaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi. E quando questi dovessero scendere, si può riconsiderare una vaccinazione”. Lo ha spiegato Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, intervenuto a Radio anch’io su Rai Radio 1 sul tema del vaccino contro il coronavirus che sarà disponibile nei prossimi mesi. Vaccino Spallanzani disponibile entro l’estate Il vaccino anti-in sperimentazione allo Spallanzani di Roma “sarà disponibile all’inizio dell’estate, sempre che tutte le fasi vengano rispettate”, ha aggiunto, sottolineando che non ci siaspettare l’arrivo di tutti i vaccini allo stesso ...

