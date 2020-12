Covid, in Usa record di morti in 24 ore: 3157. “Da ora sarà come un 11 settembre ogni giorno”. Fauci resterà anche con Biden (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di morti giornalieri per il coronavirus: secondo i dati della John Hopkins University, i nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono 3.157. I morti hanno superato per numero anche quello delle “vittime degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001“, ha scritto il Guardian. L’11 settembre 2001 morirono almeno 2.974 persone, di cui 2.603 nell’attacco alle Torri Gemelle. “sarà un 11 settembre al giorno”, afferma Jonathan Reiner, docente di medicina alla George Washington University, sottolineando come ancora si devono materializzare le conseguenze del weekend del Ringraziamento. I nuovi casi di contagio sono stati 200.070, dato che per la seconda volta supera i 200mila. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovodigiornalieri per il coronavirus: secondo i dati della John Hopkins University, i nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono 3.157. Ihanno superato per numeroquello delle “vittime degli attacchi terroristici dell’112001“, ha scritto il Guardian. L’112001 morirono almeno 2.974 persone, di cui 2.603 nell’attacco alle Torri Gemelle. “un 11al, afferma Jonathan Reiner, docente di medicina alla George Washington University, sottolineandoancora si devono materializzare le conseguenze del weekend del Ringraziamento. I nuovi casi di contagio sono stati 200.070, dato che per la seconda volta supera i 200mila. ...

