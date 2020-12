Coronavirus: Fontana, 'lunare impedire per decreto spostamenti tra Comuni a Natale' (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'lunare impedire per decreto spostamenti tra Comuni a Natale'... - varesenews : Fontana: “Fatto ‘lunare’ vietare spostamenti tra comuni a Natale” - tuttoatalanta : Lombardia rischia di restare arancione, Fontana lamenta: 'Che il Decreto non arrivi all'ultimo minuto'… - infoitinterno : Coronavirus, il centrodestra boccia la mozione di sfiducia contro Gallera (e Fontana) - Forwhatexactly : RT @antondepierro: Matteo #Salvini disquisisce su #smartworking e #lavoro in presenza'.A giudicare da questo intervento dell'eurodeputato b… -