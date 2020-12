Biathlon | Tarjei Boe sbanca nella sprint di Kontiolahti davanti a Peiffer e al fratello Johannes Lukas Hofer in top15

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La seconda settimana di gare asi è aperta con la vittoria del maggiore dei Bø,, che strappa lo scettro ale si impone per la decima volta in carrierafinlandese. La Coppa del Mondo di2020/2021 è entrata nel vivo, con una prova molto combattuta che ha lasciato la sensazione che il dominatore del recente passato, soprattutto in questo format, non è più imbattibile.Bø, vincitore della classifica generale nel 2011, ha coperto tutti i bersagli e ha avuto la meglio all’arrivo di 13?9 rispetto all’esperto tedesco Arnd, altrettanto perfetto al poligono, e bravo a centrare il trentaseiesimo podio della carriera. Sul gradino più basso del podio, alla fine, ci sale ...