Benevento | a Parma riecco Sacchi | polemiche nel precedente di stagione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilritrova Juan Lucadella sezione di Macerata. Il fischietto marchigiano è stato designato per dirigere il confronto del Tardini contro il, in programma domenica alle ore 15. Una designazione che non farà sorridere i giallorossi, visto ilinera infatti l’arbitro del match con il Verona, perso per 3 a 1 dalla Strega ma passato agli onori della cronaca per l’espulsione di Caprari dopo il mancato intervento al Var per un contatto in area tra l’ex Sampdoria e Tameze. Una decisione che fece infuriare Inzaghi nel post partita. Gli assistenti saranno Pasquale De Meo di Foggia e Fabio Schirru di Nichelino. Il pugliese era l’assistente al var al “Vigorito” in occasione della gara ...