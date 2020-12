Bebe Vio multata: era in un locale con gli amici dopo il coprifuoco per il Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) Bebe Vio, tra selfie, ori e grandi imprese sportive sfoglia la gallery “ Sgarro” per Bebe Vio: la campionessa paralimpica è stata multata perché beccata in un locale con alcuni amici dopo il coprifuoco delle 18. Un fatto accaduto lo scorso finesettimana e riportato dal quotidiano La Tribuna di Treviso. Leggi anche › Bebe Vio: «Il mio segreto? Prendo e pretendo il massimo dal quel poco di fisico che mi è rimasto» ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020)Vio, tra selfie, ori e grandi imprese sportive sfoglia la gallery “ Sgarro” perVio: la campionessa paralimpica è stataperché beccata in uncon alcuniildelle 18. Un fatto accaduto lo scorso finesettimana e riportato dal quotidiano La Tribuna di Treviso. Leggi anche ›Vio: «Il mio segreto? Prendo e pretendo il massimo dal quel poco di fisico che mi è rimasto» ...

