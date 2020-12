Zidane non si dimette: è troppo affezionato a Madrid, al Real e soprattutto alla banda del buco (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CalcioNews24 : Real Madrid in crisi, Zidane: «Non penso alle dimissioni» - OdeonZ__ : Zidane dopo il clamoroso k.o. con lo Shakhtar: 'Non mi dimetto' - greenhood881 : @ilciccio67 Appunto, possono metterci in panchina pure zidane/lippi/guardiola, questa squadra continuerà a non avere un gioco. - S8meraviglie : @enzo_acca Se non ce la fa addio Zidane - infoitsport : Real Madrid, Zidane: 'Dimissioni? Non ci penso' -