Strage di Viareggio, la Cassazione chiede un nuovo processo per Moretti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Pg della Cassazione Pasquale Fimiani nella sua requisitoria ha chiesto un nuovo processo d'appello per l' ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti in relazione alle accuse di disastro ferroviario e omicidio ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Pg dellaPasquale Fimiani nella sua requisitoria ha chiesto und'appello per l' ex ad di Fs e Rfi Mauroin relazione alle accuse di disastro ferroviario e omicidio ...

leonardopieracc : Bellissima e sentita testimonianza stasera su @RaiTre sulla strage di Viareggio #checifaccioqui La forza di quelle… - fattoquotidiano : 11 anni dopo, la strage di Viareggio arriva in Cassazione. Ma sulle condanne agli ex dirigenti Fs potrebbe calare… - fattoquotidiano : Strage di Viareggio, pg Cassazione chiede nuovo processo per l’allora ad di Ferrovie Mauro Moretti - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Strage di Viareggio, pg Cassazione chiede nuovo processo per l’allora ad di Ferrovie Mauro Moretti - TirrenoVersilia : Strage di Viareggio: al processo in Cassazione la richiesta del procuratore lascia sconcertati i legali dei familia… -