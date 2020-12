Ryan Reynolds: nel suo esilarante spot per Match.com Satana si innamora del 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'attore Ryan Reynolds ha ideato uno spot per il sito Match.com e nel VIDEO si assiste alla storia d'amore tra Satana e il 2020. Ryan Reynolds ha realizzato un esilarante spot per Match.com sulle note di una delle canzoni più conosciute di Taylor Swift e, come previsto, il VIDEO è diventato immediatamente virale su Twitter con oltre 20.000 retweet e 1.8 milioni di visualizzazioni in poco meno di due ore. Il filmato si apre negli Inferi dove Satana riceve finalmente la notifica che qualcuno ha espresso interessamento nei suoi confronti, una donna che si fa chiamare 2020. Lo spot televisivo prodotto e ideato da ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'attoreha ideato unoper il sito.com e nelsi assiste alla storia d'amore trae ilha realizzato unper.com sulle note di una delle canzoni più conosciute di Taylor Swift e, come previsto, ilè diventato immediatamente virale su Twitter con oltre 20.000 retweet e 1.8 milioni di visualizzazioni in poco meno di due ore. Il filmato si apre negli Inferi dovericeve finalmente la notifica che qualcuno ha espresso interessamento nei suoi confronti, una donna che si fa chiamare. Lotelevisivo prodotto e ideato da ...

