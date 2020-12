Roberta Ragusa, l’appello choc di Antonio Logli da Barbara D’Urso: «Roberta torna a casa, ci manchi. Io sono innocente» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roberta Ragusa, l’appello di Antonio Logli da Barbara D’Urso: «Roberta torna a casa, ci manchi. Io sono innocente». Oggi, a Pomeriggio 5 la conduttrice è tornata a parlare del caso Ragusa, l’imprenditrice pisana che sparì nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, in provincia di Pisa. Il marito Antonio Logli è stato condannato a vent’anni di carcere per l’omicidio e l’occultamento del cadavere. Proprio Logli dal carcere ha inviato una lettera a Barbara D’Urso per lanciare un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 2 dicembre 2020)dida: «, ci. Io». Oggi, a Pomeriggio 5 la conduttrice èta a parlare del caso, l’imprenditrice pisana che sparì nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla suadi Gello, in provincia di Pisa. Il maritoè stato condannato a vent’anni di carcere per l’omicidio e l’occultamento del cadavere. Propriodal carcere ha inviato una lettera aper lanciare un ...

reteanimalista : Ignobile D'Urso 'Roberta Ragusa avvistamento in liguria' dice l'avvocato di Logli a #Pomeriggio5. C'è una condanna,… - giuliog : Roberta Ragusa, l'appello choc di Antonio Logli da Barbara D'Urso: «Roberta torna a casa, ci manchi. Io sono innoce… - zazoomblog : Roberta Ragusa Antonio Logli scrive dal carcere: lettera a Barbara d’Urso - #Roberta #Ragusa #Antonio #Logli - Teresa_La_Vispa : Amisci di #chilhavisto oggi, per la nostra rubrica 'NON C'È LIMITE AL PEGGIO' ,abbiamo Antonio #Logli, in carcere… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roberta Ragusa, l'appello choc di Antonio Logli da Barbara D'Urso: «Roberta torna a casa, ci manchi. Io sono innocente» https:… -