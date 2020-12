Pordenone, la gelosia di Giuseppe: “Videochiamate per controllare Aurelia e niente social” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) . Dopo le dichiarazioni choc della madre di Giuseppe Forciniti, arriva la testimonianza della vicina di Aurelia Laurenti, uccisa dal compagno con otto coltellate, a Roveredo in Piano. “Non le permetteva di avere un profilo suo sui social. Le diceva che doveva dimagrire, che doveva andare dall’estetista. Piccole cose, ma continue”. “Giuseppe era troppo geloso, la controllava anche costringendola anche a effettuare delle videochiamate per confermarle quello che lei gli diceva. Non le permetteva di avere un profilo suo sui social. Le diceva che doveva dimagrire, che doveva andare dall’estetista. Piccole cose, ma continue”. Questa la testimonianza di una vicina di casa Aurelia Laurenti, la 32enne uccisa con otto coltellate dal compagno Giuseppe Forciniti nella loro casa di Roveredo in Piano ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 2 dicembre 2020) . Dopo le dichiarazioni choc della madre diForciniti, arriva la testimonianza della vicina diLaurenti, uccisa dal compagno con otto coltellate, a Roveredo in Piano. “Non le permetteva di avere un profilo suo sui social. Le diceva che doveva dimagrire, che doveva andare dall’estetista. Piccole cose, ma continue”. “era troppo geloso, la controllava anche costringendola anche a effettuare delle videochiamate per confermarle quello che lei gli diceva. Non le permetteva di avere un profilo suo sui social. Le diceva che doveva dimagrire, che doveva andare dall’estetista. Piccole cose, ma continue”. Questa la testimonianza di una vicina di casaLaurenti, la 32enne uccisa con otto coltellate dal compagnoForciniti nella loro casa di Roveredo in Piano ...

La lettera del bambino al papà assassino: "Non litigare con la mamma"

Pordenone, l'uomo ha ucciso a coltellate la compagna. Il figlio di 8 anni gli lasciava biglietti sul comodino: " Pensa al lavoro, lascia perdere" ...

Pordenone, l'uomo ha ucciso a coltellate la compagna. Il figlio di 8 anni gli lasciava biglietti sul comodino: " Pensa al lavoro, lascia perdere" ...