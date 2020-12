L’attrice Ellen Page su Instagram: «Sono trans. D’ora in poi dovete chiamarmi Elliott Page» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ellen Page compie 30 anni sfoglia la gallery «Ciao amici. Voglio farvi sapere che Sono trans, i pronomi con cui potete rivolgervi a me Sono lui/loro e il mio nome è Elliott Page». Il lungo commento postato su Instagram da Ellen Page – ora Elliott -, 33 anni, arriva subito al punto della questione. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020)compie 30 anni sfoglia la gallery «Ciao amici. Voglio farvi sapere che, i pronomi con cui potete rivolgervi a melui/loro e il mio nome è». Il lungo commento postato suda– ora-, 33 anni, arriva subito al punto della questione. Leggi anche › ...

