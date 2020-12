L’accessibilità universale come modello per una società di tutti #NessunoEscluso (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giovedì 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita il 14 ottobre del 1992 con una risoluzione delle Nazioni Unite. In un momento difficile ed emergenziale come quello che stiamo vivendo, è più che mai importante affrontare con determinazione il tema della disabilità riportando al centro il diritto all’autonomia personale e alla vita indipendente, lavorando nella direzione di un’accessibilità universale come modello per una società di tutti #NessunoEscluso. Vogliamo lanciare un messaggio concreto e operativo, iniziare un percorso di condivisione, stabilendo insieme a tutte le forze politiche e alle realtà che si occupano di disabilità, le priorità da affrontare. L’obiettivo è: costruire una società fruibile a ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giovedì 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita il 14 ottobre del 1992 con una risoluzione delle Nazioni Unite. In un momento difficile ed emergenzialequello che stiamo vivendo, è più che mai importante affrontare con determinazione il tema della disabilità riportando al centro il diritto all’autonomia personale e alla vita indipendente, lavorando nella direzione di un’accessibilitàper unadi. Vogliamo lanciare un messaggio concreto e operativo, iniziare un percorso di condivisione, stabilendo insieme a tutte le forze politiche e alle realtà che si occupano di disabilità, le priorità da affrontare. L’obiettivo è: costruire unafruibile a ...

