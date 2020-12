Io, una giudice popolare al Maxiprocesso: la docufiction con Donatella Finocchiaro e Nino Frassica (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Maxiprocesso di Palermo con cui fu portata a giudizio una intera classe criminale mafiosa che insanguinò la Sicilia e l’Italia è stato uno dei momenti di snodo della storia del nostro Paese più recente, la docufiction Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, lo vuole raccontare cogliendone uno degli aspetti meno considerati quello della giuria popolare. Le ansie e i problemi di vita quotidiana, le scorte h24, i dubbi, ma anche il forte senso etico e civile, il desiderio di un futuro migliore emergono in tutta la complessità nella fiction diretta da Francesco Micchiché in onda giovedì 3 dicembre in prima serata su Rai1. La docufiction oltre che dalle voci dei testimoni dell’epoca è arricchita dai filmati forniti da Rai Teche e Rai Sicilia, mentre le foto e i titoli ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ildi Palermo con cui fu portata a giudizio una intera classe criminale mafiosa che insanguinò la Sicilia e l’Italia è stato uno dei momenti di snodo della storia del nostro Paese più recente, laIo, unaal, lo vuole raccontare cogliendone uno degli aspetti meno considerati quello della giuria. Le ansie e i problemi di vita quotidiana, le scorte h24, i dubbi, ma anche il forte senso etico e civile, il desiderio di un futuro migliore emergono in tutta la complessità nella fiction diretta da Francesco Micchiché in onda giovedì 3 dicembre in prima serata su Rai1. Laoltre che dalle voci dei testimoni dell’epoca è arricchita dai filmati forniti da Rai Teche e Rai Sicilia, mentre le foto e i titoli ...

giancar48220801 : @LegaSalvini Ma possibile che un popolo come il nostro (come eravamo ) si faccia prendere x i fondelli da un negro… - tralepagine : RT @Vito24691858: Ricordiamo l'intervista al giudice Falcone in cui l'inutile #augias affermava 'lei dimostra in più punti una profonda sti… - Moonlightshad1 : @AlfredoTerrasi #Mughini è 'sta roba qui: Catello Maresca, una vita sotto scorta, è il giudice che fra altri ha fat… - NicolaManzari3 : @swamilee Il corpo umano è una macchina perfetta e il sistema immunitario svolge da solo queste funzioni e si evolv… - ZappullaNatalia : RT @ninofrassicaoff: IO, UNA GIUDICE POPOLARE AL MAXIPROCESSO - BACKSTAGE Giovedì 3 dicembre 2020 su RAI1 alle 21:25. #ninofrassica #nino… -