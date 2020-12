Inter, Jorge Mendes entra nell’entourage di Lautaro Martinez (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lautaro Martinez si affida a Jorge Mendes, lo stesso agente di Cristiano Ronaldo. Per l’Inter non è per forza una brutta notizia Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, Jorge Mendes sta entrando nell’entourage di Lautaro Martinez. La notizia era stata smentita nei giorni scorsi dagli agenti dell’argentino Beto Yaqué e Rolando Zarate. Il quotidiano catalano, però, ha trovato nuove conferme sull’ingresso di Mendes che tra le altre cose avrebbe cancellato il pre accordo fra Lautaro e il Barcellona. In questo modo, qualora l’Inter decidesse di cedere il giocatore, si aprirebbe un’asta al rialzo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020)si affida a, lo stesso agente di Cristiano Ronaldo. Per l’non è per forza una brutta notizia Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo,standodi. La notizia era stata smentita nei giorni scorsi dagli agenti dell’argentino Beto Yaqué e Rolando Zarate. Il quotidiano catalano, però, ha trovato nuove conferme sull’ingresso diche tra le altre cose avrebbe cancellato il pre accordo frae il Barcellona. In questo modo, qualora l’decidesse di cedere il giocatore, si aprirebbe un’asta al rialzo. Leggi su Calcionews24.com

