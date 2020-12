Golden: al via collaborazione con Sace a sostegno export pmi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Promuovere l'internazionalizzazione delle aziende italiane, avvalendosi dell'esperienza Sace e dell'ampia gamma di prodotti a disposizione, tra cui un'attività formativa mirata. Con questi obiettivi, prende il via la collaborazione tra Sace SpA e Golden Group Srl, la società di consulenza specializzata in finanza agevolata, servizi strategici e selezione e formazione del personale. Facilitando l'incontro tra domanda e offerta, l'intesa migliorerà la conoscenza degli strumenti che Sace, si legge in una nota, mette a disposizione per sviluppare i piani di crescita sui mercati internazionali delle Pmi clienti di Golden Group: servizi di valutazione aziendale, assicurazione del credito, ristrutturazione e recupero dei crediti in Italia e all'estero. A tal fine, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Promuovere l'internazionalizzazione delle aziende italiane, avvalendosi dell'esperienzae dell'ampia gamma di prodotti a disposizione, tra cui un'attività formativa mirata. Con questi obiettivi, prende il via latraSpA eGroup Srl, la società di consulenza specializzata in finanza agevolata, servizi strategici e selezione e formazione del personale. Facilitando l'incontro tra domanda e offerta, l'intesa migliorerà la conoscenza degli strumenti che, si legge in una nota, mette a disposizione per sviluppare i piani di crescita sui mercati internazionali delle Pmi clienti diGroup: servizi di valutazione aziendale, assicurazione del credito, ristrutturazione e recupero dei crediti in Italia e all'estero. A tal fine, ...

TV7Benevento : Golden: al via collaborazione con Sace a sostegno export pmi (2)... - TV7Benevento : Golden: al via collaborazione con Sace a sostegno export pmi... - SkySportNBA : NBA, due positivi al Covid in casa Warriors: slitta il via del training camp - sportli26181512 : NBA, due positivi al Covid in casa Warriors: slitta il via del training camp: Rimandato di 24 ore l'inizio degli al… - gracia65 : RT @TurismoLiguria: ???? ?????????????? ?????? ???? Esistono parole per descrivere la magia di #Manarola in una notte di luna piena? ???? #orgoglioliguria… -

Ultime Notizie dalla rete : Golden via Golden State ha contattato i Rockets per James Harden Sportando Imprese: al via collaborazione tra Sace e Golden Group per sostegno ad export Pmi

Promuovere l'internazionalizzazione delle aziende italiane, avvalendosi dell'esperienza Sace e dell'ampia gamma di prodotti a ...

NBA, due positivi al Covid in casa Warriors: slitta il via del training camp

Dovevano iniziare ieri gli allenamenti individuali per i Golden State Warriors, primo step in preparazione alla nuova stagione, e invece il via al training camp (in attesa delle s ...

Promuovere l'internazionalizzazione delle aziende italiane, avvalendosi dell'esperienza Sace e dell'ampia gamma di prodotti a ...Dovevano iniziare ieri gli allenamenti individuali per i Golden State Warriors, primo step in preparazione alla nuova stagione, e invece il via al training camp (in attesa delle s ...