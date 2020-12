Gazzetta: Insigne vuole regalare lo scudetto ai tifosi del Napoli (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo aver scritto del rinnovo – il procuratore di Insigne chiede un milione in più rispetto agli attuali 4,5 – la Gazzetta scrive anche dell’obiettivo del capitano: regalare lo scudetto ai tifosi del Napoli. La scomparsa di Diego Maradona l’ha colpito nel profondo, in questi giorni l’ex Pibe de oro è una presenza fissa nei suoi pensieri, insieme alle sue gesta, agli scudetti vinti e ai successi ottenuti. E lui vorrebbe quantomeno essere protagonista regalando alla gente di Napoli, magari, il terzo scudetto. È un impegno che il capitano si è assunto con sé stesso, spalleggiato anche dalle ambizioni di Rino Gattuso. La nuova stagione è cominciata con la convinzione che quest’anno potrebbe essere quello giusto. Nei programmi di Insigne ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo aver scritto del rinnovo – il procuratore dichiede un milione in più rispetto agli attuali 4,5 – lascrive anche dell’obiettivo del capitano:loaidel. La scomparsa di Diego Maradona l’ha colpito nel profondo, in questi giorni l’ex Pibe de oro è una presenza fissa nei suoi pensieri, insieme alle sue gesta, agli scudetti vinti e ai successi ottenuti. E lui vorrebbe quantomeno essere protagonista regalando alla gente di, magari, il terzo. È un impegno che il capitano si è assunto con sé stesso, spalleggiato anche dalle ambizioni di Rino Gattuso. La nuova stagione è cominciata con la convinzione che quest’anno potrebbe essere quello giusto. Nei programmi di...

