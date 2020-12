FIFA 21 | Patch 1 09 per PS4 e Xbox One – Title Update 6 1 disponibile per il download

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) EA Sports ha rilasciato una nuovacorrettiva ( 1.09 ) del simulatore calcistico21 per le piattaforme PlayStation 4 eOne. L’aggiornamento in questione apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay, nella modalità21 Ultimate Team, nella modalità Volta Football e nella modalità Carriera. Laoccuperà 2.35 GB sui vostri hard disk, di seguito il fix completo divulgato dalla software house canadese. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: Ridotta la capacità dei giocatori controllati dall’IA di allungarsi nel tentativo di intercettare il pallone.Questa modifica si applica solo alle conclusioni. Migliorata la logica delle intercettazioni nelle situazioni in cui il giocatore che difende si trova direttamente sulla traiettoria del ...

