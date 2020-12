Ferlaino: «Che tristezza, non potrò più salutare Maradona, lui sarà in paradiso, ma io non ci andrò» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Corrado Ferlaino parla ancora di Maradona ad una settimana di distanza dalla sua scomparsa su Repubblica. Innanzitutto l’ex presidente azzurro chiarisce le sue parole su Pessotto pronunciate in risposta a Cabrini che voleva far intendere che se Diego fosse andato alla Juve invece che al Napoli non si sarebbe bruciato «Io volevo blindare Napoli e il suo lutto collettivo dai giudizi trancianti, dalle tesi che quasi sempre arrivano da alcune parti. Volevo proteggere ciò che di prezioso ci lega per sempre a Maradona». Maradona e la droga, è stata la sua rovina, e tutto purtroppo è cominciato proprio negli anni napoletani, anni in cui ha incontrato presunti amici. Ma Ferlaino poteva salvarlo da tutto questo? «un presidente non è mica un tutore, un predicatore. Poi d’estate lo perdevo di vista. Andava in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Corradoparla ancora diad una settimana di distanza dalla sua scomparsa su Repubblica. Innanzitutto l’ex presidente azzurro chiarisce le sue parole su Pessotto pronunciate in risposta a Cabrini che voleva far intendere che se Diego fosse andato alla Juve invece che al Napoli non si sarebbe bruciato «Io volevo blindare Napoli e il suo lutto collettivo dai giudizi trancianti, dalle tesi che quasi sempre arrivano da alcune parti. Volevo proteggere ciò che di prezioso ci lega per sempre a».e la droga, è stata la sua rovina, e tutto purtroppo è cominciato proprio negli anni napoletani, anni in cui ha incontrato presunti amici. Mapoteva salvarlo da tutto questo? «un presidente non è mica un tutore, un predicatore. Poi d’estate lo perdevo di vista. Andava in ...

