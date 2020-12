CROLLA IL CASTELLO DI CARTE. UN TEAM GLOBALE DI ESPERTI CHIEDE IL RITIRO DEI TEST PCR. ECCO I 10 DIFETTI RISCONTRATI (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La notizia è che da oggi non si potrà più dire che i TEST PCR sono affidabili. Nessun utilizzo da parte dello Stato o delle ASL può e deve essere considerato valido per giustificare un confinamento in isolamento forzato. In barba e con buona pace di tutti coloro che si sono affannati in queste settimane in improbabili quanto ridicoli fact checking nei confronti Database Italia, il Dottor Stefano Scoglio e Matteo Martini. Continuano ad arrivare conferme ed evidenze scientifiche ma la cosa più grave è che è proprio sui risultati di questo TEST (PCR) che si basa tutto il CASTELLO di CARTE della pandemia di coronavirus La supremazia dei TEST PCR sotto la quale tutti ora viviamo ha ricevuto un altro colpo schiacciante. Una revisione tra pari di un gruppo di 22 ESPERTI internazionali ha ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La notizia è che da oggi non si potrà più dire che iPCR sono affidabili. Nessun utilizzo da parte dello Stato o delle ASL può e deve essere considerato valido per giustificare un confinamento in isolamento forzato. In barba e con buona pace di tutti coloro che si sono affannati in queste settimane in improbabili quanto ridicoli fact checking nei confronti Database Italia, il Dottor Stefano Scoglio e Matteo Martini. Continuano ad arrivare conferme ed evidenze scientifiche ma la cosa più grave è che è proprio sui risultati di questo(PCR) che si basa tutto ildidella pandemia di coronavirus La supremazia deiPCR sotto la quale tutti ora viviamo ha ricevuto un altro colpo schiacciante. Una revisione tra pari di un gruppo di 22internazionali ha ...

MiScoccio_Today : Anche la merda, mangiandola tutti i giorni, acquista sapore. Finchè non ti chiedono: quella cos'è? E il castello… - michelecogni : @anna_salvaje è il ma che frega sempre, la gente spesso parte bene con un discorso poi quando meno te lo aspetti, B… - GhostRi00817922 : @Federic49238225 @Yazid_gd @alexchicchi Eh già...poi le crolla il castello di carte - smilypapiking : RT @falitalia: In Germania i dipendenti pubblici rinunciarono alla tredicesima per far ripartire seriamente il paese. Da noi chi si è mai s… - falitalia : In Germania i dipendenti pubblici rinunciarono alla tredicesima per far ripartire seriamente il paese. Da noi chi s… -