Covid, il pranzo di nozze diventa un focolaio: contagiati 21 invitati su 34. In totale 48 persone positive. "La convivialità è pericolosa" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un pranzo di matrimonio a inizio ottobre a Pavia si è trasformato in un focolaio che ha infettato in tutto 48 persone. Gli invitati alle nozze erano 34: 21 si sono infettati e, non sapendo ancora di essere positive, hanno passato il virus a familiari e colleghi di lavoro. In tutto, altre 27 persone. Il caso, descritto al Corriere della Sera da Maicol Andrea Rossi, tirocinante in Igiene e medicina preventiva presso l'Osservatorio epidemiologico di Vercelli, fa capire come le riunioni tra parenti e amici possano essere importanti fonti di contagio da Covid-19, specialmente durante il periodo invernale. In un luogo chiuso, con più persone attorno a un tavolo che tolgono la mascherina per mangiare e restano insieme a lungo, l'aria si ...

