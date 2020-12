Chi è Lazza, il duetto con Casadilego ad X Factor di domani sera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La semifinale X Factor proporrà un duetto imperdibile tra Lazza e Casadilego. Chi è il talentuoso rapper debuttante con “Destiny Mixtape” La fantastica “vetrina” della 14esima edizione di X Factor… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La semifinale Xproporrà unimperdibile tra. Chi è il talentuoso rapper debuttante con “Destiny Mixtape” La fantastica “vetrina” della 14esima edizione di X… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

GStravino : Comunque secondo me Casadilego non sa manco chi è Lazza, ed io come lei. #XFactor2020 - palluuzz : @XFactor_Italia @BlindPsg @sonolamadame1 Figa ma chi cazzo sono lazza madame e izi ma scherziamo?! - plugstar8 : Ma chi é ?? Io conosco tazza , pazza , mazza , bazza , .... ma non lazza .... - SkyTG24 : Lazza, chi è il rapper di Catrame che duetterà con Casadilego a X Factor 2020 - fukkkksleep : @126gian Invece tipo lazza sai chi era -