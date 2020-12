Cesare Prandelli positivo a Covid-19. L’allenatore della Fiorentina è in isolamento (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cesare Prandelli è risultato positivo al Covid-19. La Fiorentina lo ha comunicato in una nota stampa, nella quale si precisa che il 63enne allenatore si trova già in isolamento. Il tecnico originario di Orzinuovi si era seduto sulla panchina della Viola lo scorso 9 novembre, sostituendo l’esonerato Beppe Iachini. Fino a oggi aveva collezionato tre panchine: due in Serie A (sconfitte contro Benevento e Milan) e una in Coppa Italia (il successo contro l’Udinese ai supplementari valso la qualificazione agli ottavi di finale). Questo il comunicato della società. “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è risultatoal-19. Lalo ha comunicato in una nota stampa, nella quale si precisa che il 63enne allenatore si trova già in. Il tecnico originario di Orzinuovi si era seduto sulla panchinaViola lo scorso 9 novembre, sostituendo l’esonerato Beppe Iachini. Fino a oggi aveva collezionato tre panchine: due in Serie A (sconfitte contro Benevento e Milan) e una in Coppa Italia (il successo contro l’Udinese ai supplementari valso la qualificazione agli ottavi di finale). Questo il comunicatosocietà. “ACFcomunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del-19 è stata riscontrata la positività di Mister ...

Adnkronos : ++Cesare #Prandelli positivo al Covid++ - RcCamera : Una buona notizia per la Fiorentina: senza quell'incapace in panchina vincerà sicuramente - ottopagine : Fiorentina, Cesare Prandelli positivo al Covid - SPress24 : Fiorentina, Cesare Prandelli positivo al Covid-19: il comunicato - nsfooty : Fiorentina coach Cesare Prandelli, 63, tests positive for -