Anche Matteo Salvini cerca Corona | “Mi manca | spero torni presto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “qualcosa,qualcuno. Di solito lì c’era Mauroche si affacciava“. Così ha dettoin diretta a Cartabianca, il talk di Rai3 di cui è stato ospite ieri sera, dando il via a un botta e risposta con la conduttrice sull’assenza dello scrittore e alpinista, di solito presenza fissa della trasmissione. “Eh si, purtroppo non c’è”, gli ha replicato la padrona di casa, Bianca Berlinguer. Allora il leader della Lega ha proseguito: “Lo saluto e leggo il suo libro.chepresto, è una voce ruvida, magari un po’ scomoda, che”. E la conduttrice si è unita alle sue parole: “Sì, purtroppo non c’è,che, siamo d’accordo su questo“. Mauro...