10 serie che, con la fine del 2020, non vedremo più (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da Modern Family a The Good Place, dal revival di Will & Grace a Le regole del delitto perfetto passando per BoJack Horseman: sono tantissime le serie a cui abbiamo detto addio quest’anno. Ma la lista non finisce qui, anche perché nel mondo ogni giorno più competitivo dello streaming e delle produzioni il destino dei titoli è sempre appeso a un filo. Vediamo allora una carrellata di quelli che, più o meno inaspettatamente, non vedremo tornare nel 2021. 1. Glow https://www.youtube.com/watch?v=Zu1xMM9tFQ8 Da V Wars a The Society passando per Altered Carbon, Away, I’m Not Okay With This, Messiah e Spinning Out: Netflix, quest’anno, ha calato la scure su parecchi titoli originali. Ma, di sicuro, la cancellazione che ha fatto più scalpore è stata quella della serie Glow, sulle favolose wrestler amatoriali degli anni ’80. Inizialmente ... Leggi su wired (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da Modern Family a The Good Place, dal revival di Will & Grace a Le regole del delitto perfetto passando per BoJack Horseman: sono tantissime lea cui abbiamo detto addio quest’anno. Ma la lista non finisce qui, anche perché nel mondo ogni giorno più competitivo dello streaming e delle produzioni il destino dei titoli è sempre appeso a un filo. Vediamo allora una carrellata di quelli che, più o meno inaspettatamente, nontornare nel 2021. 1. Glow https://www.youtube.com/watch?v=Zu1xMM9tFQ8 Da V Wars a The Society passando per Altered Carbon, Away, I’m Not Okay With This, Messiah e Spinning Out: Netflix, quest’anno, ha calato la scure su parecchi titoli originali. Ma, di sicuro, la cancellazione che ha fatto più scalpore è stata quella dellaGlow, sulle favolose wrestler amatoriali degli anni ’80. Inizialmente ...

matteosalvinimi : Un’ora di confronto in videoconferenza con i dirigenti di #Amazon, ho portato anche i tanti suggerimenti che mi ave… - NetflixIT : Se dopo tanto cercare finite sempre sulla stessa serie, sappiate che non siete i soli a farlo. - matteosalvinimi : Nel prossimo bilancio si trovino le risorse per stabilizzare i 50.000 insegnanti di sostegno precari che seguono e… - spencergiada : @thisissapphic infatti una volta stava tipo chiedendo che serie stavamo vedendo io dico glee e lei fa “wow molto bella” ?????? - mistosulcazzo : @itslvuis oppure se l'account è tappezzato di una serie TV che non ho visto/non mi piace che te seguo a fare -

Ultime Notizie dalla rete : serie che 10 serie che, con la fine del 2020, non vedremo più Wired.it Juve, doppio schiaffo: due turni di squalifica a Morata e nuovo infortunio per Chiellini

Per lo spagnolo il club bianconero farà ricorso. Oggi intanto gli esami per il difensore centrale, ma salta il derby. Per il capitano terzo problema muscolare in 43 giorni ...

Vis, l’esordio a sorpresa di Blue Mamona

A Padova la prima partita in serie C del diciottenne pesarese, vicino al gol: "Di Donato mi ha detto di puntare l’uomo. L’ho fatto" ...

Per lo spagnolo il club bianconero farà ricorso. Oggi intanto gli esami per il difensore centrale, ma salta il derby. Per il capitano terzo problema muscolare in 43 giorni ...A Padova la prima partita in serie C del diciottenne pesarese, vicino al gol: "Di Donato mi ha detto di puntare l’uomo. L’ho fatto" ...