Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)DEL 01 DICEMBREORE 18:35 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO STESSA SITUAZIONE DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO SULLA SALARIA E SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ALLA ROTONDA PER VIA PALOMBARESE CON CODE ANCHE SU VIA RINALDO D’AQUINO TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO, CON RITARDI DAI 30 AI 80 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO SULLA LINEA FERROVIARIA FL 6NAPOLI – VIA CASSINO PER ...