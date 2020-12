Venerato: “Osimhen non ci sarà con il Crotone e con l’Az: si spera con la Sampdoria” (Di martedì 1 dicembre 2020) Venerato sicuro che Osimhen non ci sarà con il Crotone e con l'Az, la speranza è di averlo contro la Sampdoria, tutto per evitare una ricaduta. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 1 dicembre 2020)sicuro che Osimhen non cicon ile con l'Az, lanza è di averlo contro la Sampdoria, tutto per evitare una ricaduta. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Osimhen potrebbe tornare disponibile con la Sampdoria, da giugno in poi il Napoli dovrà abbassare il t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Osimhen potrebbe tornare disponibile con la Sampdoria, da giugno in poi il Napoli dovrà abbassare il t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Osimhen potrebbe tornare disponibile con la Sampdoria, da giugno in poi il Napoli dovrà abbassare il t… - apetrazzuolo : RAI - Venerato: 'Osimhen potrebbe tornare disponibile con la Sampdoria, da giugno in poi il Napoli dovrà abbassare… - napolimagazine : RAI - Venerato: 'Osimhen potrebbe tornare disponibile con la Sampdoria, da giugno in poi il Napoli dovrà abbassare… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerato “Osimhen Tuttonapoli – Acquistato il nuovo terzino sinistro: è fatta per Karbownik Forza Napoli