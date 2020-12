Test anti-Covid abusivi, violazioni in 67 laboratori di analisi (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nell'ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministro della Salute, ha svolto specifiche verifiche sulla regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo ed analisi diagnostica per la ricerca del virus Sars-CoV-2.Nel corso dell'ultima settimana sono stati ispezionati 285 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, ed altre strutture similari operanti nel commercio e nell'erogazione di Test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche finalizzati all'accertamento della eventuale positività al Covid-19.Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevato irregolarità presso 67 centri oggetto di controllo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nell'ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministro della Salute, ha svolto specifiche verifiche sulla regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo eddiagnostica per la ricerca del virus Sars-CoV-2.Nel corso dell'ultima settimana sono stati ispezionati 285 aziende edi, privati e convenzionati, ed altre strutture similari opernel commercio e nell'erogazione didimolecolari,geniche e sierologiche finalizzati all'accertamento della eventuale positività al-19.Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevato irregolarità presso 67 centri oggetto di controllo, ...

