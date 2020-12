Serie A, la classifica senza errori arbitrali dopo la 9ª giornata (Di martedì 1 dicembre 2020) La moviola alle gare della nona giornata del campionato di Serie A: le decisioni arbitrali e la controclassifica Leggi su 90min (Di martedì 1 dicembre 2020) La moviola alle gare della nonadel campionato diA: le decisionie la contro

SerieA : Si conclude la 9ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco la classifica aggiornata. Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - Andersinho_ITA : RT @SerieA: Si conclude la 9ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco la classifica aggiornata. Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non pe… - JuventusUn : Disastro #VAR, ecco la classifica dei favori arbitrali: la posizione della #Juventus e' clamorosa! - sportli26181512 : Serie A, le squadre che mandano più giocatori in gol. CLASSIFICA: Arrivati a un quarto di campionato, tracciamo un… -