Roberta Di Padua troppo confusa | Strano effetto a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Mi fai uno”. E’ questa la confessione fatta daDiattraverso il suo profilo Instagram. Ma a chi si starà riferendo la dama di Cassino?Diappare. Tanto che si possono fare diverse ipotesi su chi potrebbe essere il cavaliere in grado di farle uno “”. Nelle puntate in onda in questi giorni, la dama sta frequentando Riccardo Guarnieri e sembra aver chiuso definitivamente con Michele Dentice. Tuttavia, dalle anticipazioni circolate sul web circa le registrazioni delle scorse settimane, sembra che Michele sia tornato a farsi avanti nei confronti di, generando confusione. ...