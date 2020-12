Rita Ora, viola le regole anti Covid e invita 30 persone al suo party (Di martedì 1 dicembre 2020) Rita Ora invita più di 30 persone Il 26 novembre Rita Ora ha compiuto 30 anni e per l’occasione importante ha voluto dare una festa, non tenendo conto però delle norme anti contagio. IL party SENZA regole Rita Ora pensava forse che il suo party organizzato a Notting Hill, presso il ristorante “Casa Cruz“, sarebbe stato un segreto anche per le forze dell’ordine. E invece, la festa organizzata per il suo 30esimo compleanno si è trasformata in una retata della polizia. Erano presenti più di 30 persone e la polizia si è recata al locale in seguito a una segnalazione. Quel via vai continuo di gente avrà insospettito qualche abitante del quartiere. In teoria “Casa Cruz“, doveva stare chiuso. Le attuali ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 dicembre 2020)Orapiù di 30Il 26 novembreOra ha compiuto 30 anni e per l’occasione importante ha voluto dare una festa, non tenendo conto però delle normecontagio. ILSENZAOra pensava forse che il suoorganizzato a Notting Hill, presso il ristorante “Casa Cruz“, sarebbe stato un segreto anche per le forze dell’ordine. E invece, la festa organizzata per il suo 30esimo compleanno si è trasformata in una retata della polizia. Erano presenti più di 30e la polizia si è recata al locale in seguito a una segnalazione. Quel via vai continuo di gente avrà insospettito qualche abitante del quartiere. In teoria “Casa Cruz“, doveva stare chiuso. Le attuali ...

oneofthosefaces : therapist: the giant cgi rita ora can’t hurt u the giant cgi rita ora: - r3mliw : RITUAL?????? RITA ORA ?????? ???????????????????????? - leemr2beddows : @TheLastLeg Rita 'covid party' ora - ilovemeitsreal : Rita Ora - New Look - RadioR101 : #R101News: la cantante si è poi scusata sui social per il gesto irresponsabile -