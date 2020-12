Regeni, l’Egitto non collabora e abbandona l’inchiesta nel silenzio di Conte e Di Maio (Di martedì 1 dicembre 2020) Lo avevamo previsto, ma era troppo facile da prevedere: l’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni. Ma la Procura di Roma va avanti ed è pronta a chiudere le indagini a carico di cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro del giovane ricercatore friulano. “Il procuratore generale egiziano nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane, avanza riserve sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da prove insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio”, si legge in un comunicato congiunto della procura generale egiziana e della procura della Repubblica di Roma. L’ennesimo schiaffo alla memoria di Giulio, agli sforzi dei genitori e alla dignità degli italiani. “In ogni caso – conclude il comunicato – la Procura generale d’Egitto rispetta le ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Lo avevamo previsto, ma era troppo facile da prevedere:non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio. Ma la Procura di Roma va avanti ed è pronta a chiudere le indagini a carico di cinque appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro del giovane ricercatore friulano. “Il procuratore generale egiziano nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane, avanza riserve sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da prove insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio”, si legge in un comunicato congiunto della procura generale egiziana e della procura della Repubblica di Roma. L’ennesimo schiaffo alla memoria di Giulio, agli sforzi dei genitori e alla dignità degli italiani. “In ogni caso – conclude il comunicato – la Procura generale d’Egitto rispetta le ...

