Poste: ok Ue a 1,3 mld per servizio universale in 2020-24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Bruxelles, 1 dic. (AdnKronos) – La Commissione Europea ha approvato la compensazione corrisposta a Poste Italiane per il servizio universale, pari a 1,3 mld di euro per il periodo 2020-24, che è in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. Per Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva con delega alla Concorrenza, “l’accesso ai servizi postali è essenziale per tutti i cittadini e le imprese europei. La decisione odierna consente a Poste Italiane di continuare a fornire servizi postali di base su tutto il territorio italiano a prezzi accessibili, senza falsare indebitamente la concorrenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) Bruxelles, 1 dic. (AdnKronos) – La Commissione Europea ha approvato la compensazione corrisposta aItaliane per il, pari a 1,3 mld di euro per il periodo-24, che è in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. Per Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva con delega alla Concorrenza, “l’accesso ai servizi postali è essenziale per tutti i cittadini e le imprese europei. La decisione odierna consente aItaliane di continuare a fornire servizi postali di base su tutto il territorio italiano a prezzi accessibili, senza falsare indebitamente la concorrenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Poste: ok Ue a 1,3 mld per servizio universale in 2020-24... -

Ultime Notizie dalla rete : Poste mld ***Poste Italiane: ok Ue compensazione di 1,3 mld per 'servizio universale' - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Poste Italiane: ok Ue compensazione di 1,3 mld per 'servizio universale'

La decisione consente a Poste Italiane di continuare a fornire servizi postali di base su tutto il territorio italiano a prezzi accessibili, senza falsare indebitamente la concorrenza . La compensazio ...

Poste Italiane, ok Ue a compensazione da 1,3 mld euro per obbligo servizio universale

La Commissione europea ha autorizzato ieri la compensazione per l'adempimento del suo obbligo di servizio pubblico del valore di 1,3 miliardi di euro per Poste Italiane concessa dal governo italiano.

La decisione consente a Poste Italiane di continuare a fornire servizi postali di base su tutto il territorio italiano a prezzi accessibili, senza falsare indebitamente la concorrenza . La compensazio ...La Commissione europea ha autorizzato ieri la compensazione per l'adempimento del suo obbligo di servizio pubblico del valore di 1,3 miliardi di euro per Poste Italiane concessa dal governo italiano.