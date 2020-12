Natale al ristorante e sugli sci. Sgovernatori fuori dalla realtà. Toti, Zaia & C. guidano l’ennesima rivolta delle Regioni. No di Zingaretti: errare è umano, perseverare è diabolico (Di martedì 1 dicembre 2020) Sarà oggi il giorno cruciale sulla strada del Dpcm di Natale quando si terrà il confronto tra governo e Regioni. Presenti all’incontro anche Domenico Arcuri e Angelo Borrelli. Ieri i governatori hanno fatto il punto per decidere una linea condivisa da presentare all’esecutivo e le premesse ci dicono che sarà un confronto “vivace”. Le Regioni, soprattutto quelle di centrodestra, non si rassegnano. Il governatore ligure Giovanni Toti dichiara di non voler vedere gente che fa i trenini e che balla ai veglioni ma chiede che accanto alle ragioni sanitare si valutino anche quelle economiche e nello specifico chiede che i ristoranti nei giorni delle festività possano rimanere aperti anche la sera. “Al netto di cosa sarà consentito e vietato” nel Dpcm come Regioni, ha dichiarato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Sarà oggi il giorno cruciale sulla strada del Dpcm diquando si terrà il confronto tra governo e. Presenti all’incontro anche Domenico Arcuri e Angelo Borrelli. Ieri i governatori hanno fatto il punto per decidere una linea condivisa da presentare all’esecutivo e le premesse ci dicono che sarà un confronto “vivace”. Le, soprattutto quelle di centrodestra, non si rassegnano. Il governatore ligure Giovannidichiara di non voler vedere gente che fa i trenini e che balla ai veglioni ma chiede che accanto alle ragioni sanitare si valutino anche quelle economiche e nello specifico chiede che i ristoranti nei giornifestività possano rimanere aperti anche la sera. “Al netto di cosa sarà consentito e vietato” nel Dpcm come, ha dichiarato ...

