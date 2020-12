L’ultimatum di Salvini a Berlusconi | “Chi vota il Mes non è alleato della Lega”

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – L’ok alla riforma sul Mes raggiunto ieri dall’eurogruppo “riesce a peggiorare un trattato gia’ negativo perche’ divide l’Europa in buoni e cattivi, in paesi di serie A e paesi di serie B. Ovviamente per i signori di Bruxelles gli italiani sono di serie B e dovrebbero pagare senza dir nulla per coprire i buchi di altri”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini a margine di un evento a Roma.