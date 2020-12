Live Non è la D’Urso, Guendalina Tavassi e il marito: “la verità sui video intimi” (Di martedì 1 dicembre 2020) Guendalina Tavassi e il marito raccontano la loro verità sui video hard rubati alla donna e circolati in rete: “Andare avanti sorridendo“ Il marito di Guendalina Tavassi, Umberto, ha parlato per la prima volta in tv dei video intimi della moglie, diventati di dominio pubblico dopo essere stati rubati da un hacker dal suo iCloud. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 1 dicembre 2020)e ilraccontano la lorosuihard rubati alla donna e circolati in rete: “Andare avanti sorridendo“ Ildi, Umberto, ha parlato per la prima volta in tv deiintimi della moglie, diventati di dominio pubblico dopo essere stati rubati da un hacker dal suo iCloud. L'articolo proviene da Leggilo.org.

borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - welikeduel : 'Crescerai.' Valerio Aprea legge Mattia Torre a #propagandalive @valerioaprea - La7tv : #propagandalive Il 'So di non sapere' di Mattia Torre, letto da Valerio Aprea dal vivo a Propaganda Live - JAELlGHT : il modo in cui questa live l'ho vista per intero ma non ci ho fatto minimamente caso - itsari_styles : io non penso sia normale quante volte al giorno veda QUELLA live di medicine. sta diventando un problema. -

Ultime Notizie dalla rete : Live Non HTTP/1.1 Server Too Busy