Litiga con la moglie e cammina per 450 chilometri per smaltire la rabbia (Di martedì 1 dicembre 2020) Redazione Luomo di 48 anni, residente in provincia di Como, si era allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di smaltire la rabbia con una passeggiata, terminata nel paese marchigiano dopo una settimana e circa 450 chilometri percorsi. E’ stato fermato dalla polizia mentre camminava sul bordo della strada nei pressi di Fano Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 1 dicembre 2020) Redazione Luomo di 48 anni, residente in provincia di Como, si era allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la, sperando dilacon una passeggiata, terminata nel paese marchigiano dopo una settimana e circa 450percorsi. E’ stato fermato dalla polizia mentreva sul bordo della strada nei pressi di Fano Impronta Unika.

SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - leosantacrux : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… - BigioGrigio : RT @DaliaDaliaanfo: Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi da Como a Fano per sbollire la rabbia. IL MARITONETA. - FrancCarr : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… - steffemvrs : RT @SkyTG24: Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano per smaltire la rabbia -

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano il Resto del Carlino Litiga con la moglie e da Como arriva a piedi nelle Marche per smaltire la rabbia

Litiga con la mogie ed esce di casa. Inizia a camminare e per smaltire la rabbia arriva, 450 chilometri dopo, a Fano. Una passeggiata di tutto rispetto quella compiuta da un uomo di 48 anni, residente ...

Litiga con la moglie e va a piedi da Como a Fano per smaltire la rabbia

Dopo aver litigato con la moglie, un 48enne se n'è andato via di casa e ha percorso 450 chilometri a piedi da Como e Fano per smaltire la rabbia.

Litiga con la mogie ed esce di casa. Inizia a camminare e per smaltire la rabbia arriva, 450 chilometri dopo, a Fano. Una passeggiata di tutto rispetto quella compiuta da un uomo di 48 anni, residente ...Dopo aver litigato con la moglie, un 48enne se n'è andato via di casa e ha percorso 450 chilometri a piedi da Como e Fano per smaltire la rabbia.