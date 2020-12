L’eurodeputato ungherese sovranista e omofobo sorpreso in un’orgia con 25 uomini (Di martedì 1 dicembre 2020) un’orgia in pieno lockdown all’interno di un locale nel centro di Bruxelles, contro ogni regola anti Covid-19. A interrompere il festino è stata l’irruzione della polizia belga che ha provveduto a identificare e denunciare i 25 soggetti, quasi tutti uomini secondo quanto riporta il quotidiano belga Dh, presenti nel locale, scoprendo con sorpresa che tra loro vi erano diversi diplomatici e funzionari della Commissione europea e persino un eurodeputato del parlamento europeo. Si tratta dell’ungherese József Szájer, stretto alleato del primo ministro Viktor Orbán e tra i membri fondatori di Fidesz, il partito conservatore ungherese. Dopo lo scandalo il deputato si è dimesso domenica sera con una lettera formale al Presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Secondo i media locali, alla vista degli agenti il parlamentare ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 dicembre 2020)in pieno lockdown all’interno di un locale nel centro di Bruxelles, contro ogni regola anti Covid-19. A interrompere il festino è stata l’irruzione della polizia belga che ha provveduto a identificare e denunciare i 25 soggetti, quasi tuttisecondo quanto riporta il quotidiano belga Dh, presenti nel locale, scoprendo con sorpresa che tra loro vi erano diversi diplomatici e funzionari della Commissione europea e persino un eurodeputato del parlamento europeo. Si tratta dell’József Szájer, stretto alleato del primo ministro Viktor Orbán e tra i membri fondatori di Fidesz, il partito conservatore. Dopo lo scandalo il deputato si è dimesso domenica sera con una lettera formale al Presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Secondo i media locali, alla vista degli agenti il parlamentare ...

