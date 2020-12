Le Signorine Buonasera

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Laura Rio Sono state le prime "influencer" d'Italia. Dal 2016 sono andate in pensione. Un libro fa rivivere la storia delle annunciatrici tv Le massaie le chiamavano per nome: Mariolina, Rosanna, Maria Giovanna. Come fossero quasi di famiglia. «Guarda che bella camicia ha stasera la Nicoletta» «Però l'Emanuela ha la stessa collana della scorsa settimana». Lesono state un pezzo importante della storia della televisione italiana, anzi una parte della nostra storia nazionale: hanno inseguito e insegnato stili, dettato mode nell'abbigliamento, nel trucco e parrucco, sono state protagoniste delle pagine di rotocalchi e settimanali. Non erano soltanto annunciatrici: nell'immaginario popolare si trasformavano anche in fidanzate, sorelle, amiche o mogli ideali. Insomma, delle influencer ante litteram. A loro ha dedicato un ...