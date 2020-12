La guerra tra Conte e il Partito democratico è appena iniziata (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle scorse settimane avevamo sottolineato che sempre più indizi lasciavano presagire un graduale sfaldamento del sostegno del Partito democratico al governo giallorosso e, in particolare, alla figura del premier Giuseppe Conte. Il Pd non vuole pagare il prezzo politico del naufragio di un esecutivo dimostratosi inadeguato a programmare la ripresa del Paese, in cui alcuni dei ministri InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle scorse settimane avevamo sottolineato che sempre più indizi lasciavano presagire un graduale sfaldamento del sostegno delal governo giallorosso e, in particolare, alla figura del premier Giuseppe. Il Pd non vuole pagare il prezzo politico del naufragio di un esecutivo dimostratosi inadeguato a programmare la ripresa del Paese, in cui alcuni dei ministri InsideOver.

amendolaenzo : Un anno dalla nuova Commissione UE guidata da @vonderleyen, forse il momento più difficile dalla fine della seconda… - occuparsid : @RenatoDL74 @yenisey74 @vanabeau No, in Jugoslavia, c'era un infinità di variabili che han permesso la guerra, prim… - NastassiaFi : RT @LucianoBarraCar: Quindi, tra tentativi di ricapitalizzazione pubblica e calo del gettito, è evidente come si avrà la crisi fiscale: che… - gadmeischia : Gaetano Di Meglio | Questo secondo mandato di Francesco Del Deo è iniziato azzoppato. E non per le vicende legate a… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra tra Amici: è guerra tra Cuccarini e Celentano SoloDonna Chi è il boss Michele Senese, “il pazzo” che da Afragola ha conquistato Roma

Michele Senese, detto il pazzo, nasce nel 1957 ad Afragola (Napoli). Uomo di fiducia del boss Angelo Moccia, a soli 22 anni viene inviato a Roma per conto della Nuova Famiglia. E lì crea un impero cri ...

Emiliano: "Per il Covid avremo più morti che nella Seconda guerra mondiale"

Il governatore: "Evidente che l'arma più forte a nostra disposizione è stare chiusi in casa". E ancora "bisognerebbe tornare ...

Michele Senese, detto il pazzo, nasce nel 1957 ad Afragola (Napoli). Uomo di fiducia del boss Angelo Moccia, a soli 22 anni viene inviato a Roma per conto della Nuova Famiglia. E lì crea un impero cri ...Il governatore: "Evidente che l'arma più forte a nostra disposizione è stare chiusi in casa". E ancora "bisognerebbe tornare ...