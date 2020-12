Kate Middleton rivela per sbaglio le sue emoji preferite (Di martedì 1 dicembre 2020) In questi mesi di eventi cancellati e vita mondana ridotta all’osso ci siamo abituati a vedere Kate Middleton a mezzo busto. Da marzo ad oggi infatti la duchessa, a causa della pandemia da coronavirus, ha preso parte a pochissimi appuntamenti in presenza. Sui social però la Middleton si è scatenata, postando sul profilo ufficiale della famiglia molti contenuti, con cadenza settimanale. Dalle chat con il personale sanitario britannico impegnato in ospedale sull’emergenza Covid all’interazione con le varie associazioni di beneficenza a cui i duchi di Cambridge danno visibilità, Kate Middleton in isolamento a Kensington Palace si dà molto da fare. Nei video social la duchessa è quasi sempre ripresa dalla vita in su. Anche se non è possibile vederla a figura intera, Kate conferma il suo ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 1 dicembre 2020) In questi mesi di eventi cancellati e vita mondana ridotta all’osso ci siamo abituati a vederea mezzo busto. Da marzo ad oggi infatti la duchessa, a causa della pandemia da coronavirus, ha preso parte a pochissimi appuntamenti in presenza. Sui social però lasi è scatenata, postando sul profilo ufficiale della famiglia molti contenuti, con cadenza settimanale. Dalle chat con il personale sanitario britannico impegnato in ospedale sull’emergenza Covid all’interazione con le varie associazioni di beneficenza a cui i duchi di Cambridge danno visibilità,in isolamento a Kensington Palace si dà molto da fare. Nei video social la duchessa è quasi sempre ripresa dalla vita in su. Anche se non è possibile vederla a figura intera,conferma il suo ...

