Il parlamentare europeo ungherese József Szájer, membro del partito di Orbán, si è dimesso per aver partecipato a un’orgia (Di martedì 1 dicembre 2020) Il parlamentare europeo ungherese József Szájer, importante membro del partito di estrema destra del primo ministro Viktor Orbán, Fidesz, si è dimesso per aver partecipato a una festa a Bruxelles, venerdì scorso, in violazione delle regole sugli spostamenti per la Leggi su ilpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Il, importantedeldi estrema destra del primo ministro Viktor, Fidesz, si èpera una festa a Bruxelles, venerdì scorso, in violazione delle regole sugli spostamenti per la

SemperAdamantes : RT @francescatotolo: 25 uomini, tra eurodeputati e diplomatici beccati, beccati durante un’orgia in un bar di Bruxelles. Un parlamentare eu… - GiorgioGa78 : RT @francescatotolo: 25 uomini, tra eurodeputati e diplomatici beccati, beccati durante un’orgia in un bar di Bruxelles. Un parlamentare eu… - manfredini1977 : RT @francescatotolo: 25 uomini, tra eurodeputati e diplomatici beccati, beccati durante un’orgia in un bar di Bruxelles. Un parlamentare eu… - brit141819 : RT @francescatotolo: 25 uomini, tra eurodeputati e diplomatici beccati, beccati durante un’orgia in un bar di Bruxelles. Un parlamentare eu… - AlabardaTS : RT @francescatotolo: 25 uomini, tra eurodeputati e diplomatici beccati, beccati durante un’orgia in un bar di Bruxelles. Un parlamentare eu… -

Ultime Notizie dalla rete : parlamentare europeo HTTP/1.1 Server Too Busy