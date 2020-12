Hamilton positivo al Covid: salterà il prossimo GP a Sakhir nel Bahrain (Di martedì 1 dicembre 2020) al : salterà il prossimo GP di . 'Il team Mercedes-Amg Petronas F1 è dispiaciuto di di annunciare che Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19 e non potrà prendere parte al GP di Sakhir di ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) al :ilGP di . 'Il team Mercedes-Amg Petronas F1 è dispiaciuto di di annunciare che Lewisè risultatoal-19 e non potrà prendere parte al GP didi ...

rtl1025 : ?? Il campione del mondo di Formula Uno #Lewis #Hamilton è risultato positivo al test per il #COVID19. Salterà per q… - repubblica : F1: Lewis Hamilton positivo al coronavirus [aggiornamento delle 08:45] - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 - Eddy17M : RT @Gazzetta_it: Annuncio #Mercedes: “#Hamilton positivo al Covid”. Salta il prossimo GP - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Positivo al covid anche il campione del mondo di F1 Hamilton. Il pilota della Mercedes già in isolame… -