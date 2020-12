GF VIP: L’annuncio di Alfonso Signorini, “A Natale non sarete da soli” (Di martedì 1 dicembre 2020) Un grande annuncio a sorpresa nella casa più spiata di Italia. Alfonso Signorini lo ha comunicato ieri sera durante la puntata. Vediamo insieme di cosa si tratta. Dopo la decisione del prolungamento del Grande Fratello Vip, i concorrenti del reality stanno ancora decidendo se rimanere o meno. Avranno tempo fino al 4 dicembre per decidere L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 1 dicembre 2020) Un grande annuncio a sorpresa nella casa più spiata di Italia.lo ha comunicato ieri sera durante la puntata. Vediamo insieme di cosa si tratta. Dopo la decisione del prolungamento del Grande Fratello Vip, i concorrenti del reality stanno ancora decidendo se rimanere o meno. Avranno tempo fino al 4 dicembre per decidere L'articolo Curiosauro.

_bofonchia : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Arriva l’annuncio del nuovo raddoppio settimanale che farà felici i fan! Ma la vera, grossa novità è un’altra… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Arriva l’annuncio del nuovo raddoppio settimanale che farà felici i fan! Ma la vera, grossa novità è un’al… - GiuseppeBrandon : FINO ALL'8 FEBBRAIO ! 'Grande Fratello Vip continuerà fino all'8 febbraio', l'annuncio in diretta semina il panico… - infoitcultura : GF Vip, entra uno sportivo gay per Tommaso Zorzi – l’annuncio di Alfonso Signorini, il video - NethipEdien2000 : RT @gayit: GF Vip, entra uno sportivo gay per Tommaso Zorzi - l'annuncio di Alfonso Signorini, il video -

Ultime Notizie dalla rete : VIP L’annuncio Lancio di novità nel settore da parte di CSafe Global: visibilità delle spedizioni in tempo reale Fortune Italia