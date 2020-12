Dpcm Natale, tolleranza zero: no allo sci e agli spostamenti tra regioni, le ultime (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Dpcm di Natale sarà a breve reso ufficiale ma le prime indiscrezioni che trapelano parlano di tolleranza zero da parte del Governo che punta sempre più su misure molto restrittive in vista delle festività. In questi giorni si è detto tutto e il contrario di tutto e chiaramente, solo quello che sarà messo nero su bianco, avrà valore. Mancano ormai pochissime ore all’uscita del nuovo Dpcm e l’attesa è davvero tanta. Secondo le ultime notizie, non solo le piste da sci resteranno chiuse, a quanto sembra, ma anche gli spostamenti tra regioni non saranno consentiti. Queste misure al fine di ridurre gli assembramenti e evitare risvolti pesanti una volta terminate le feste. In attesa che il nuovo decreto diventi ufficiale, cerchiamo di capire quelli che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 dicembre 2020) Ildisarà a breve reso ufficiale ma le prime indiscrezioni che trapelano parlano dida parte del Governo che punta sempre più su misure molto restrittive in vista delle festività. In questi giorni si è detto tutto e il contrario di tutto e chiaramente, solo quello che sarà messo nero su bianco, avrà valore. Mancano ormai pochissime ore all’uscita del nuovoe l’attesa è davvero tanta. Secondo lenotizie, non solo le piste da sci resteranno chiuse, a quanto sembra, ma anche glitranon saranno consentiti. Queste misure al fine di ridurre gli assembramenti e evitare risvolti pesanti una volta terminate le feste. In attesa che il nuovo decreto diventi ufficiale, cerchiamo di capire quelli che ...

