“Davanti a milioni di persone…”. Giulia Salemi in lacrime al GF Vip: il crollo nella notte (Di martedì 1 dicembre 2020) Puntata impegnativa per Giulia Salemi, l’ultima del GF Vip. Alfonso Signorini ha aperto la 22esima puntata proprio con uno degli argomenti che ha più tenuto banco negli ultimi giorni: la maretta, antecedente al reality, tra Giulia e Elisabetta Gregoraci. Dopo aver mostrato le vecchie clip, durante la puntata, Elisabetta ha cominciato a dare addosso a Giulia accusandola di aver mandato dei messaggini a Flavio Briatore. Tutto risalirebbe a qualche tempo fa, quando la Salemi, ospite in un locale di Briatore, ha inviato un messaggio di ringraziamento al noto imprenditore. “Ho detto che quando tu venivi nel locale, eri molto più carina con Flavio che con me”, ha ribadito Eli, che poi fa intendere che Giulia avrebbe chiesto a Briatore di pagarle la vacanza. (Continua dopo la foto) “Io non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Puntata impegnativa per, l’ultima del GF Vip. Alfonso Signorini ha aperto la 22esima puntata proprio con uno degli argomenti che ha più tenuto banco negli ultimi giorni: la maretta, antecedente al reality, trae Elisabetta Gregoraci. Dopo aver mostrato le vecchie clip, durante la puntata, Elisabetta ha cominciato a dare addosso aaccusandola di aver mandato dei messaggini a Flavio Briatore. Tutto risalirebbe a qualche tempo fa, quando la, ospite in un locale di Briatore, ha inviato un messaggio di ringraziamento al noto imprenditore. “Ho detto che quando tu venivi nel locale, eri molto più carina con Flavio che con me”, ha ribadito Eli, che poi fa intendere cheavrebbe chiesto a Briatore di pagarle la vacanza. (Continua dopo la foto) “Io non ...

