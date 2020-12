Covid Usa | lascia Scott Atlas | consigliere Trump per lotta a virus

Leggi su ildenaro

(Di martedì 1 dicembre 2020) Washington, 1 dic. (Adnkronos/Dpa) –la task force coronadella Casa Bianca. Esperto di neuroradiologia, sostenitore dell’immunità di gregge, critico riguardo l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico come ‘armi’ nellaal, dopo quattro mesi di lavoro ha pubblicato su Twitter la sua lettera di dimissioni dall’ “incarico dispeciale” di Donald. Senza esperienza in malattie infettive,era emerso come uno dei più stretti consiglieri die nella lettera ringrazia il presidente per “l’onore e il privilegio”, rivendica il “duro lavoro con l’unico obiettivo di salvare vite e aiutare gli americani durante la pandemia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.