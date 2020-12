Come calmare la tosse notturna (Di martedì 1 dicembre 2020) La tosse ha Come funzione fisiologica la pulizia delle vie aeree: la produzione di un flusso d’aria dai polmoni permette di eliminare dalle vie respiratorie eventuali secrezioni in eccesso, oltre che elementi estranei Come polvere o materiali irritanti per il nostro organismo, nonché corpi estranei che provocano fastidio alle nostre vie respiratorie. La tosse dunque è un sistema attraverso cui il nostro organismo si difende a scopo preventivo ed è utilissimo nella rimozione di tutti quegli elementi che possono irritare le vie aeree. La tosse può presentarsi in due modi: • “secca” (improduttiva): quando non si accompagna a presenza di secrezioni Come il catarro; • “grassa” (produttiva): quando vengono espulse dalle mucose secrezioni Come il catarro. A volte la ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 1 dicembre 2020) Lahafunzione fisiologica la pulizia delle vie aeree: la produzione di un flusso d’aria dai polmoni permette di eliminare dalle vie respiratorie eventuali secrezioni in eccesso, oltre che elementi estraneipolvere o materiali irritanti per il nostro organismo, nonché corpi estranei che provocano fastidio alle nostre vie respiratorie. Ladunque è un sistema attraverso cui il nostro organismo si difende a scopo preventivo ed è utilissimo nella rimozione di tutti quegli elementi che possono irritare le vie aeree. Lapuò presentarsi in due modi: • “secca” (improduttiva): quando non si accompagna a presenza di secrezioniil catarro; • “grassa” (produttiva): quando vengono espulse dalle mucose secrezioniil catarro. A volte la ...

