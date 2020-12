Champions, Real Madrid sconfitto dallo Shakhtar 2-0 e nei guai (Di martedì 1 dicembre 2020) La quinta giornata di Champions League si apre con la sconfitta del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk, bravo ad imporsi per 2-0 sfruttando nella ripresa con Dentinho (57`) e Solomon (83`) gli errori difensivi dei blancos. Si complica la classifica del Real secondo dietro il Borussia (8 punti) con 7 punti a pari merito con lo Shakhtar ma in svantaggio negli scontri diretti. A Mosca invece il Salisburgo ha ragione in trasferta sulla Lokomotiv, sconfitta 3-1 dalla doppietta nel primo tempo (28` e 41`) di Berisha e dalla rete di Adeyemi all`81`. Di Miranchuk su rigore il gol della bandiera russo. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 dicembre 2020) La quinta giornata diLeague si apre con la sconfitta delcontro loDonetsk, bravo ad imporsi per 2-0 sfruttando nella ripresa con Dentinho (57`) e Solomon (83`) gli errori difensivi dei blancos. Si complica la classifica delsecondo dietro il Borussia (8 punti) con 7 punti a pari merito con loma in svantaggio negli scontri diretti. A Mosca invece il Salisburgo ha ragione in trasferta sulla Lokomotiv, sconfitta 3-1 dalla doppietta nel primo tempo (28` e 41`) di Berisha e dalla rete di Adeyemi all`81`. Di Miranchuk su rigore il gol della bandiera russo.

